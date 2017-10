La chaîne CAMPAGNES TV jette l'éponge

Campagnes TV, la chaîne TV dédiée à la ruralité, cessera sa diffusion chez tous les opérateurs à compter du 31 octobre 2017.

Fondée par Thierry Laval, Campagnes TV a été lancée en janvier 2013. Elle s'inspirait de la chaîne américano-britannique Rural TV et s'intéressait à l'agriculture et l'alimentation, avec des magazines, des portraits et des informations sur l'agroalimentaire, l'art de vivre dans les territoires et l'environnement, avec l'ambition de proposer des « documentaires incarnés, proches des réalités, pour rentrer dans l'humain », les « 15 heures de programmes frais par semaine » seront présentées par Gérard Klein, Eric Jean-Jean (RTL) Laëtitia Bléger (ancienne Miss France).

D'abord lancée sur l'ADSL avec Free, Campagnes TV a ensuite rejoint les offres TV des autres opérateurs, y compris Fransat et Canalsat.