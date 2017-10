Par CP, le ARD et ZDF conservent les matches de la « Mannschaft » Les chaînes publiques allemandes ARD et ZDF vont continuer à diffuser les matches de l'équipe nationale allemande de football, actuelle championne du monde. L’accord signé entre l’agence de droits sportifs des deux chaînes et l'UEFA repose sur un total de 12 matches internationaux disputés contre des adversaires de renom entre 2018 et 2022, notamment au cours de la Ligue des Nations de l’UEFA, une nouvelle compétition qui débute en septembre 2018 et qui servira à remplacer les matches amicaux par des rencontres qui mettront face-à-face des équipes de même niveau. Cet accord comprend également les matches de qualification de l’équipe nationale d’Allemagne pour l’Euro 2020 et la Coupe du Monde 2022 . Partager sur : Allemagne › Autres articles ProSiebenSat à l'heure de la Réalité Augmentée 2.0 Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

