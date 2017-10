Arianespace va lancer le satellite Embratel Star One D2

L’opérateur brésilien Embratel Star One et le constructeur américain SSL (Space Systems Loral) ont choisi Arianespace pour le lancement du satellite Embratel Star One D2.

Le lancement sera effectué avec Ariane 5 en 2019 depuis le Centre spatial guyanais, port spatial de l’Europe en Guyane française.

Construit par SSL à Palo Alto (Californie) et basé sur une plate-forme SSL 1300, Embratel Star One D2 aura une masse au décollage de 6 200 kg et sera positionné sur une orbite géostationnaire à 70 degrés Ouest. Grâce à ses répéteurs en bande Ku, Ka, C et X, le satellite fournira des services de télécommunication et de télévision directe sur l’Amérique du Sud et l’Amérique du Nord.

Embratel Star One D2 est le 12 e satellite d’Embratel Star One pour lequel un lancement Ariane a été signé, après les sept satellites Brasilsat et les satellites Embratel Star One C1, C2, C3, C4 et Embratel Star One D1 .