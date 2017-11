Préparatifs pour le lancement du satellite Mohammed VI - A

Les derniers préparatifs sont en cours pour le lancement du satellite marocain Mohammed VI - A, prévu pour le 7 novembre prochain, via un lanceur Vega à partir du Centre Spatial Guyanais.

Le satellite Mohammed VI - A est un satellite d’observation de la Terre réalisé par le consortium Thales Alenia Space en tant que mandataire et Airbus en co-maîtrise d'oeuvre pour le Royaume du Maroc.

Ce satellite servira notamment aux activités cartographiques et cadastrales, à l’aménagement du territoire, au suivi des activités agricoles, à la prévention et à la gestion des catastrophes naturelles, au suivi des évolutions environnementales et de la désertification ainsi qu’à la surveillance des frontières et du littoral .