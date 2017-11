Les TV OLED toujours moins cher à produire

La baisse considérable des coûts de production des téléviseurs OLED UHD de 55" devrait aider à sa rapide expansion.

Le dernier rapport publié par IHS Markit indique, en effet, une chute de ces coûts de l'ordre de 55% entre l'introduction de ce produit, au début de l’année 2015, et et le deuxième trimestre 2017. Et si cette fabrication revient aujourd'hui à 582 dollars, elle devrait chuter de plus de moitié au cours des prochaines années, atteignant les 242 dollars au 1er trimestre 2021.

Cela signifie surtout que le coût de fabrication d'un panneau TV OLED UHD de 55" a été réduit à 2,5 fois celui d’un panneau TV LCD, contre 4,3 fois en 2015 – avec une prévision de 1,8 fois dans un futur proche. Or, pour les auteurs de cette enquête chez IHS Markit, historiquement, une nouvelle technologie prend son envol lorsque l’écart de coût entre une technologie dominante et une nouvelle technologie se rétrécit. Pour ces responsables, cet écart plus étroit entre les panneaux LCD et OLED devra par conséquent se traduire par l’expansion de ces derniers .