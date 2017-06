VOD en Europe : derniers chiffres

L'Observatoire Européen de l'Audiovisuel a publié un rapport consacré à l'origine des films et du contenu télévisuel dans les catalogues de VOD de l'Union Européenne.

On apprend ainsi que dans les catalogues de 68 services de vidéo à la demande transactionnelle (TVOD) dans l’Union européenne (tels que iTunes d'Apple, Movies de Microsoft, Wuaki.tv, Chili TV, SF Anytime et 14 autres services nationaux de TVOD), les films de l'UE représentent 23 % des films disponibles dans les catalogues de VOD, et les autres films européens 2 %.

Le rapport de l’Observatoire indique, d'autre part, que les films de l’UE représentent 19 % des films proposés dans les 37 catalogues de vidéo à la demande par abonnement (SVOD) (28 catalogues nationaux Netflix, Viaplay, C More et 4 services de SVOD nationaux) .