Un nouveau groupement anti-piratage international est né

30 sociétés des secteurs de la télévision et du cinéma dont Netflix, HBO ou encore NBCUniversal, s'unissent contre le piratage de leurs contenus en créant l'Alliance for Creativity and Entertainment (ACE).

Réunis sous cette bannière, ces sociétés vont mettre en oeuvre des moyens pour lutter contre le piratage de leurs films et séries en travaillant étroitement avec les autorités.

Cette association ne se limitera pas au territoire américain. Elle va collaborer avec d'autres associations anti-piratage mondiale, y compris en Europe, pour faciliter les actions auprès des autorités et les rendre plus rapides et efficaces.

Pour le moment, l'ACE est composée de : Amazon, AMC Networks, BBC Worldwide, Bell Canada and Bell Media, Canal+ Group, CBS Corporation, Constantin Film, Foxtel, Grupo Globo, HBO, Hulu, Lionsgate, Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), Millennium Media, NBCUniversal, Netflix, Paramount Pictures, SF Studios, Sky, Sony Pictures Entertainment, Star India, Studio Babelsberg, STX Entertainment, Telemundo, Televisa, Twentieth Century Fox, Univision Communications Inc., Village Roadshow, The Walt Disney Company et Warner Bros. Entertainment Inc .