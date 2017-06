L'ESA et l'industrie spatiale européenne lancent l'initiative « Satellite for 5G »

L'ESA et 16 grands industriels du secteur satellitaire ont signé aujourd'hui, dans le cadre du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget, une déclaration commune sur leur collaboration dans le cadre d'une nouvelle initiative de l'ESA baptisée « Satellite for 5G ».

L'ESA et l'industrie spatiale européenne ont en effet décidé de conjuguer leurs efforts pour renforcer et démontrer la valeur ajoutée des satellites dans le domaine des télécommunications 5G. Dans le cadre de cette initiative, qui s'étendra sur au moins deux ans (2018-2020), l'Agence et l'industrie vont collaborer dans les domaines suivants :

Expérimentations de services 5G, capacités satellitaires comprises, axées sur certains secteurs cibles des télécommunications 5G, qualifiés de « secteurs verticaux », comme les transports, les médias et les loisirs, ou encore la sécurité publique ;

Activités transversales portant sur le développement d'applications, la normalisation, la gestion des ressources, la démonstration de l'interopérabilité et les technologies de soutien;

Activités de sensibilisation.

Les signataires se sont donné jusqu'à la fin de l'année pour définir les contours précis des projets expérimentaux et des actions transversales .