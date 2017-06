La TV payante bien plus rentable que l'OTT aux États-Unis

Les prévisions de croissance des plateformes de services OTT se sont multipliées au cours de derniers mois.

La dernière étude, signée Strategy Analytics, vient néanmoins indiquer que, en termes de revenus, les services de télévision payante, comme ceux lancés par Comcast et AT&T, continueront à se faire la part belle du marché de la télévision et de la vidéo aux États-Unis, représentant plus de 80% du total de la facturation en 2022, laissant aux offres OTT comme Netflix et Amazon les restants 20%.

Ces mêmes prévisions font état d’une légère diminution des revenus de ce segment aux États-Unis à moyen-terme : après les 130,3 milliards de dollars annoncés pour 2019, ils devraient « descendre » à 125,7 milliards de dollars en 2022 .