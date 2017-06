Intelsat va lancer un nouveau satellite

Tout semble prêt pour le lancement, dimanche prochain, 2 juillet, du 4e satellite de la nouvelle génération de satellites de haut débit Epic de l’opérateur Intelsat, via une fusée Falcon 9.

La mise en orbite de cet Intelsat 35e représentera le 3e lancement de SpaceX en moins de 2 semaines. Néanmoins, cette fois-ci, il n’est pas prévu de retour sur Terre pour le lanceur : étant donné la poussée nécessaire pour mettre en orbite ce satellite de 6 tonnes, le carburant ne sera pas suffisant pour revenir se poser sur une plateforme.

Intelsat 35e utilisera ses bandes C et Ku pour fournir des différentes applications dans les régions où les conditions météorologiques nécessitent l’utilisation d’un spectre de bande C hautement fiable. Il sera également mis à profit pour distribuer des services DTH dans les Caraïbes, ainsi que des services de mobilité et des applications gouvernementales dans les Caraïbes, entre l’Europe et l’Afrique, ainsi que sur le continent africain .