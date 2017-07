TV5 Monde Maghreb Orient HD et TV5 Monde Style HD arrivent en clair sur Arabsat

Arabsat et TV5 Monde annoncent l'arrivée des chaînes TV5 Monde Maghreb Orient HD et TV5 Monde Style HD en DVB-S2 clair via le satellite Arabsat BADR-4.

Les foyers du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord pourront désormais recevoir ces deux chaînes gratuitement en HD Le satellite BADR-4 diffuse également en clair les chaînes BBC World News HD, France 24 HDen arabe, France 24 HD en anglais, TRT World HD, Medi1-TV HD et bientôt France 24 HD en français.