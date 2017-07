Et si Facebook diffusait le Mondial de football ?

Après avoir garanti les droits de diffusion de la Ligue des Champions de l'UEFA auprès du groupe Fox – voir infos du 30 juin –, Facebook rêve maintenant de Coupe du Monde de football.

En effet, selon la presse des États-Unis, l’enseigne fondée par Mark Zuckerberg, mais également d’autres candidats comme Twitter et Snap, s’intéresseraient très fortement au Mondial de la FIFA qui aura lieu l’année prochaine en Russie, étant prêts à payer plusieurs dizaines de millions de dollars à 21st Century Fox, détenteur des droits de diffusion sur le territoire américain, pour pouvoir retransmettre ces matches sur internet.

Cette démarche confirme une fois de plus que les plateformes internet font de plus en plus d’ombre aux opérateurs traditionnels. Mais elle pourrait également permettre à Fox de rentabiliser son investissement de plusieurs centaines de millions de dollars .