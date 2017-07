Non-paiement des droits d'auteurs : Canal+ répond

Assigné en justice par 4 sociétés d'auteurs, suite au non-paiement des droits depuis décembre 2016, le Groupe Canal+ a riposté dans un communiqué.

La filiale de Vivendi se défend d'être « le premier financeur de la création en France », avec 800 millions d'euros de contributions annuelles, dont 330 millions d'investissements directs dans le cinéma et l'audiovisuel, et que la recherche de l'équilibre financier l'obligeait à revoir l'ensemble de ses dépenses et à « mettre fin à un certain nombre d'abus », dans le but d'offrir à ses clients des « contenus de qualité au meilleur prix ».

Concrètement, Canal+ veut débourser moins, ayant l'intention de payer aux ayant droits un prix juste, à savoir sur la base des oeuvres de leur répertoire qu'il diffuse, alors que l'accord initial prévoyait un paiement en fonction du chiffre d'affaires trimestriel.

Selon les informations véhiculées dans la presse, la dette de Canal+ envers les ayants droits atteindrait les 50 millions d'euros .