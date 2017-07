Arabsat lance sa plateforme DVB-S2 / clair

L'opérateur de satellites Arabsat annonce le lancement officiel, en clair, de sa plateforme DVB-S2 sur le satellite BADR-4 de sa flotte à 26° Est.

Cette plateforme, qui couvre l'Afrique du Nord, le Moyen-Orient et une partie de l'Europe, propose exclusivement des chaînes diffusées gratuitement en HD telles que BBC World News HD, TV5 Monde Maghreb Orient HD, TV5 Monde Style HD, France 24 HD en arabe, en anglais HD et bientôt en français, TRT World HD et Medi1-TV HD.

Sans nom particulier, cette plateforme DVB-S2 d'Arabsat est disponible via les paramètres suivants :

Satellite : Arabsat BADR-4 (26° Est)

Fréquence : 12072 MHz

Polarité : Horizontale

S/R : 27 500, FEC: 3/4

DVB-S2 / 8PSK

Pour savoir comment recevoir ce satellite, consultez cette page .