Intelsat va distribuer de la 2G à l'Afrique subsaharienne

Intelsat vient de signer un contrat avec le fournisseur de services BCom et le fabricant de technologies et d'équipements satellite Newtec.

L’objet du contrat : le lancement d'un service clé en main, IntelsatOne Mobile Reach Solar 2G, qui permettra aux opérateurs de réseaux mobiles d'étendre les services de voix aux populations situées dans des zones isolées dans toute l'Afrique subsaharienne où l’infrastructure terrestre est limitée.

L’opérateur rappelle à ce titre que 4 milliards de personnes dans le monde ne disposent pas de connectivité internet et que plus de 672 millions de personnes en Afrique sont encore reliées à des services 2G qui ont constamment besoin d'être actualisés et étendus afin de répondre à la demande croissante de connectivité sur le continent africain .