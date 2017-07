Altice-SFR veut fibrer la France

Le groupe Altice-SFR annonce sa décision de fibrer sans argent public l'ensemble du territoire français.

Concrètement, la création de la société de déploiement Altice Infrastructures permettra de déployer la fibre sur tout le territoire. Les travaux commenceront dès septembre 2017 et les premiers foyers seront raccordés en fibre à l'automne 2017.

Pour l'Etat et les collectivités, la proposition d'Altice-SFR permet de résoudre notamment deux difficultés : les retards liés à la complexité et au manque d'efficacité des dispositifs actuels et l'explosion de la dépense publique pointée par la Cour des Comptes.

Cette société, entièrement financée, aura la charge de déployer ce réseau qui sera ouvert à tous les autres opérateurs qui le souhaiteront aux conditions prévues.