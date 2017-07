Prévision de croissance de revenus de l'OTT au Moyen-Orient et Afrique du Nord

Les revenus liés à la TV « over-the-top », ou OTT, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord vont être multipliés par quatre entre 2016 et 2022.

Les prévisions présentées par Digital TV Research indiquent ainsi que ce segment va rapporter 1,75 milliard de dollars dans 5 ans.

Ces revenus proviendront essentiellement de la VOD par abonnement, qui comptera pour 70% du total, à savoir 1,23 milliard de dollars, soit 1 milliard de plus que les revenus enregistrés en 2016. Sans surprise, ce marché continuera à être dominé par la Turquie qui s'est imposée comme leader régional en 2011.

Autre information importante : les six plateformes régionales – Netflix, Amazon Prime Video, Icflix, Starz Play, Iflix et Shahid Plus – représenteront 39% des abonnés de la région en 2022, correspondant à une croissance de 5% par rapport à 2016 .