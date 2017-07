Amérique Latine : 5 opérateurs de TV payante dominent le marché

Les données sur la télévision payante en Amérique Latine sont à l'honneur ces derniers temps.

Celles du dernier rapport de Dataxis sont particulièrement intéressantes puisqu'elles indiquent que les 5 premiers opérateurs de télévision payante (America Movil, AT&T, Televisa, Telefonica et Clarín) représentent presque deux-tiers du marché et que les revenus des trois premiers dépassent plus de 50% du total. Quant au leader, America Movil, il compte pour un cinquième des abonnés de la région (14,6 millions de clients), soit plus que le total des marchés argentin et colombien réunis.

Il faut dire que ces groupes sont des multinationales qui opèrent dans au moins deux pays différents – 14 dans le cas de America Movil – et qui ont une grande part de marché (30% ou plus) dans les pays où ils sont implantés, offrant une série de services diversifiés .