Contrat ESA / Thales Alenia Space sur le programme Smile

L'Agence Spatiale Européenne (ESA) a récemment confié à Thales Alenia Space une des trois études en compétition pour définir la conception du module charge utile du programme SMILE (Solar Wind Magnetospheric Ionospheric Link Explorer).

Smile est une mission scientifique commune entre l’ESA et l’Académie des sciences chinoise, qui vise à étudier l'interaction entre le bouclier protecteur de la Terre - la magnétosphère - et le vent solaire supersonique.

Le satellite Smile est composé d’une plate-forme fournie par l’Académie des sciences chinoise et d’un module charge utile (PLM) totalement indépendant fourni par l’ESA. Le PLM héberge quatre instruments scientifiques apportés par le Canada, l’Angleterre et la Chine, et abrite le boitier de contrôle du PLM et sa mémoire de masse, le boitier de distribution d’énergie à bord (PDU) ainsi que le système de communication en bande X utilisé pour relayer les données scientifiques vers le sol.

Au cours de la phase d'étude, Thales Alenia Space au Royaume-Uni travaillera avec les équipes de l’ESA pour définir et optimiser le module charge utile que ce soit au niveau des solutions structurelles et thermiques, des supports aux équipements, de l’hébergement des quatre instruments scientifiques que de la transmission des données scientifiques vers le sol. Avec un lancement prévu en depuis le port spatial guyanais, ce satellite de deux tonnes sera lâché en orbite elliptique (HEO) dont l’apogée atteindra environ 120000 km au-dessus du pôle nord .