Vimeo rachète Livestream

La plateforme de partage de vidéos sans publicité Vimeo vient d'annoncer l'acquisition de Livestream, la solution vidéo vidéo qui diffuse plus de 10 millions d'événements par an.

Une fois l’acquisition achevée, l'offre de Livestream sera intégrée à Vimeo pour permettre aux créateurs de capturer, éditer, diffuser et archiver des événements en direct, ainsi que d'héberger, distribuer et monétiser des vidéos.

La combinaison de Vimeo et Livestream va permettre d'offrir du matériel et des logiciels de production innovants ; du streaming de haute qualité, ou encore des outils puissants de distribution et de marketing.

Le montant de l'acquisition n'a pas été révélé .