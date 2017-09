Bientôt une nouvelle chaîne thématique dédiée au cheval

Cheval TV, une nouvelle chaîne française consacrée à l'equus caballus va être lancée en février 2018.

Fondée par Thierry Laval et Gérard Ponson, Cheval TV s'adressera aussi bien aux professionnels du monde du cheval qu'aux amateurs et amoureux de chevaux et poneys. La chaîne couvrira tous les domaines relatifs au cheval.

Cheval TV devrait être disponible dans les offres TV des principaux FAI. Coincidence (ou pas), Cheval TV sera lancée quelques semaines après la fin d'une autre chaîne TV dédiée au cheval, Equidia Life .