Forte croissance en vue pour le segment des services de satellite mobile

Le segment des services de satellite mobile (MMS en anglais) devrait connaitre une grosse progression au cours des prochaines années. Si l'on en croit le dernier rapport d'Euroconsult, il devrait passer de 4,3 millions de terminaux en 2016 à plus de 12 millions en 2026.

Une croissance essentiellement liée au développement des secteurs Machine-to-Machine (M2M) et Internet des Objets (IoT), même si leur contribution en termes de revenus sera encore limitée : on prévoit 2,2% de croissance annuelle au cours des dix prochaines années, emmenée par les domaines du haut débit et des bateaux de petite taille.

À l’origine de la diversification et l’amélioration des produits MMS on trouve les récents et les prochains systèmes MSS, comme l'Iridium Next, l'Inmarsat I-6, qui doit être opérationnel en 2020, ou encore une nouvelle génération de réseaux hybrides .