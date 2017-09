Changement à la direction de l'Information de TF1

La direction de TF1 a annoncé que Catherine Nayl, Directrice de l'information du groupe allait être remplacée par Thierry Thuillier, Directeur général de LCI.

Catherine Nayl dirigeait l'info du groupe depuis l'éviction de Patrick-Poivre d'Arvor, en 2008.

Au titre de ses nouvelles responsabilités, Thierry Thuillier aura pour mission de définir et de mettre en oeuvre la politique éditoriale de l’information de TF1 et de LCI sur les antennes et les supports digitaux : l'objectif étant de maintenir le leadership à haut niveau des JT et magazines et de poursuivre le développement de LCI et de l'offre digitale. Il pilotera également, avec le concours de l’équipe projet, les réflexions engagées sur « Info 2020 ». Cette transformation majeure au service d’une ambition éditoriale de qualité, concerne l’évolution de l’offre d’information sur tous les supports, ainsi que les synergies renforcées des moyens de fabrication .