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Nouvelles mises à jour de terminaux TNTSAT

De nouvelles versions logicielles sont disponibles par satellite pour les décodeurs compatibles TNTSAT.

Ci-dessous, le dernier planning de diffusion par satellite des mises à jour. Les modifications sont repérées en rouge.

Semaines paires

Lundi / Mardi / Mercredi

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.051
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5000 / OPTEX ORS9976 1.14
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
SAGEM DS81 1.3.10
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.013

Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.067
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 (si version = 1.03.001) 3.00.013
PHILIPS DSR3231T 1.8.60
STRONG SRT7404 / THOMSON THS804 / ESSENTIEL B GENIUS HD 4 / LISTO SAT 152 / TRIAX THR9900 / LENSON LD9400 1.8
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
HUMAX TN5050 HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SAGEM DS81 1.3.10
OPTEX ORS59973-HD 145

Semaines impaires

Lundi / Mardi

Marque / Modèle Version
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 3.00.013
TELEFUNKEN TDSC330BU / TRIAX THR9800 / AXIL RS3260 / ENGEL RS4210 / CAHORS TVS7900 HD2 / MICROSAT MS306IR / LENSON LD9300 / TECHWOOD RS885 CHB / SEDEA ST5100HD / FUJIONKYO F9100HD / DIGITRONIC DTS750HD / CGV PREMIOSAT HD-W4 / TRIAX THR9850 / LENSON LD9350 / ASTRELL 13136 1.02.051
HUMAX TN7000HD / HUMAX TN8000HD 2.01-B8-5
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
SAGEM DS81 1.3.10

Mercredi / Jeudi / Vendredi / Samedi / Dimanche

Marque / Modèle Version
TELEFUNKEN TDSC340BU / TRIAX THR9860 / SEDEA ST5100 MK2 / FUJIONKYO F9100HD MK2 / DIGITRONIC DTS750HD MK2 / CGV PREMIOSAT HD-W5 / LENSON LD9360 / ASTRELL 13136.2 / CAHORS TVS7900 HD3 / MICROSAT MS306 IR2 / AXIL RS3270 / ENGEL RS4220 / TECHWOOD TK90TNT02B 2.00.67
SERVIMAT TSV7600 / SAFESAT HD ONE / METRONIC 441639 (si version = 1.03.001) 3.00.013
HUMAX TN5050HD 1.08
ASTON SIMBA HD PREMIUM V2 1.0050
SERVIMAT VEGA HD / METRONIC 441639.2 / SAFESAT HD ONE+ / OPTEX ORS9989HD / WISI OR17HD / ASTRELL 13136.3 / SERVIMAT ARMIS 2.00.042
TECKWOOD TK100 / MICROSAT MS310IR / TELEFUNKEN TDSC400B / SEDEA ST5200HD / ENGEL RS4300 1.00.030
CAHORS TEOX / BSK HD TSHD1016 1.4
PHILIPS DSR3231T 1.8.60
SAGEM DS81 1.3.10
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