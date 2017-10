Pixar séduit par la VR

Les studios Pixar ont annoncé, à l'occasion de la 4e édition de la conférence Oculus Connect, leur première expérience dans le segment de la Réalité Virtuelle, également connue sous les initiales VR.

Réalisé par Ross Haldane Stevenson, « Coco VR » est une co-production entre Disney-Pixar et la société californienne Oculus. Il sera possible de découvrir cette version sur Oculus Rift le 15 novembre prochain et une semaine après – à savoir, le jour même de la sortie du film dans les salles de cinéma américaines – via les casques Samsung Gear VR, développés par Samsung et Oculus .