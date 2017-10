Grève à France Télévisions

Les syndicats des personnels de France Télévisions ont annoncé leur grève, ce mardi 17 octobre, pour contester la baisse des dotations de l'État qui se chiffrerait entre 30 et 50 millions d'euros.

Les programmes pourraient, par ailleurs, être perturbés lors de cette journée de mobilisation.

« Cette annonce brutale intervient dans un moment d'extrême tension dans l'entreprise, déjà soumise à des plans d'économies successifs » et « va aggraver le mouvement de casse » selon des déclarations faites à l'AFP par les syndicats qui réclament un financement « à la hauteur des enjeux, pérenne et stabilisé », et « l'arrêt des suppressions d'emplois et de la dégradation des conditions de travail » .