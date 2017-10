Par CP, le Snap Inc s'invite à la télévision NBCUniversal et l'entreprise Snap Inc ont joint leurs forces pour créer un nouveau studio de contenus numériques. Basé á Santa Monica, en Californie, cette entreprise commune détenue à parts égales par les deux sociétés fournira des contenus créés pour les mobiles qui seront diffusés, dans un premier temps, uniquement sur le réseau social Snapchat. Snap Inc s’est également associé avec le groupe Discovery Communications, maison-mère d’Eurosport, afin que des contenus vidéo mobiles sportifs puissent toucher des millions de snapchatters sur tous les continents via la plateforme Discover afin de susciter l’engouement des plus jeunes. Ces contenus seront consacrés à des sports populaires auprès des jeunes générations, comme le snowboard ou le ski acrobatique, tout en proposant des sujets sur les athlètes qui sont des références pour cette génération . Partager sur : Abonnez-vous gratuitement à la quotidienne Recevez tous les matins l'actualité de la TV numérique directement à votre adresse e-mail.

