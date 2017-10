Canal+ et Telecom Italia partenaires pour la création d'une nouvelle offre en Italie

CANAL+ et Telecom Italia créent une joint-venture pour acquérir des droits et produire des films et séries télévisées en vue de lancer une nouvelle offre de télévision payante en Italie.

Au delà de l'offre de télévision payante linéaire et non linéaire (SVOD, VOD, rattrapage) que les deux entreprises va développer, la nouvelle entité gérera des productions italiennes et internationales ainsi que des coproductions et sera également chargée de l'acquisition de droits sportifs, entre autres. L'objectif est d'accompagner la stratégie de convergence de Telecom Italia en l'aidant à développer ses réseaux haut débit fixes et mobiles.

La nouvelle société contribuera à dynamiser une offre déjà riche de films et de séries télévisées, dont la Création Originale de CANAL+ et les productions internes de Studiocanal, à fort potentiel international.

Jacques du Puy, Président de CANAL+ International, a déclaré : « Nous sommes très heureux de faire équipe avec Telecom Italia pour ce projet passionnant en Italie. Il s'agit d'un marché majeur et nous nous réjouissons de pouvoir développer avec TIM des contenus premium en nous appuyant sur notre expertise dans la production de films, de séries télévisées et de documentaires de qualité. Au cours des derniers mois, le Groupe CANAL+ a également démontré sa capacité à créer de la valeur pour les opérateurs télécom suite à des partenariats stratégiques avec Orange, Free et Bouygues Telecom. »

La joint-venture sera détenue à 60% par Telecom Italia et à 40% par CANAL+ .