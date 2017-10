Au revoir NT1 et HD1, bonjour TFX et TF1 Séries Films

Le PDG de TF1, Gilles Pelisson, a annoncé, lors d'une conférence de presse, que les chaînes NT1 et HD1 s'éteindront le 31 décembre prochain.

Les canaux 11 et 20 de la TNT seront remplacés par TFX et TF1 Séries Films. L'habillage des deux chaînes sera, bien attendu, intégralement rénové suite à ces changements d'identités.

TFX revoie sa copie et s'adressera désormais au « millennials » et plus généralement aux moins de 30 ans.

TF1 Séries Films proposera des rediffusions mais investira désormais dans la production grâce à TF1 INTERNATIONAL. La chaîne continuera a diffuser des fictions inédites.

NT1 aura donc vécu 12 ans. Lancée en 2005 par le Groupe AB, elle fut reprise très rapidement par le Groupe TF1.

HD1 lancée le 12 décembre 2012, aurait vécu 5 ans tout juste. Le nom "HD1" ne veut plus rien dire en interne, la direction de la communication ajoute que depuis le passage de la TNT en HD, il ne sert à rien de garder ce nom qui, en 2011, n'était q'un nom de code pour le projet de la chaîne .