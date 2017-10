Les TV LG OLED proposent le son Dolby TrueHD sans déperdition

LG Electronics annonce la commercialisation des premiers téléviseurs OLED 4K qui diffusent le son Dolby Atmos et continuent à améliorer l'expérience audio du spectateur en intégrant la technologie de son sans déperdition de qualité Dolby TrueHD.

Cette technologie sans déperdition de qualité et non compressée sera proposée ce mois-ci aux propriétaires de TV LG OLED 4K 2017, via une mise à jour du firmware, qui permettra de diffuser un extraordinaire son Dolby TrueHD, déjà adopté par les fournisseurs de contenu 4K UHD Blu-ray pour les films sortis récemment.

Toutes les TV LG OLED 4K 2017 bénéficient du décodage Dolby AC-4, ce qui signifie que les TV LG compatibles pourront lire le format de son Dolby de dernière génération, pour un effet sonore tridimensionnel. Sans oublier que les téléviseurs 2017 premium de LG sont d’ores et déjà compatibles avec le format Dolby Vision, ce qui permet aux propriétaires de ces appareils de profiter de plus de 100 films ou séries via des services de streaming proposant le Dolby Vision.

Cette dernière mise à jour comprend également le Codec MAT (Metadata-enhanced Audio Transmission) qui permet d’obtenir un flux audio Dolby TrueHD sur les téléviseurs LG OLED 4K 2017 en jouant sur sa console de jeux compatibles.

Et, pour les consommateurs désireux de vivre une expérience ultime, il est possible de tirer parti au maximum du Dolby TrueHD en diffusant les contenus avec une barre de son compatible connectée au téléviseur .