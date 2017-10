Le streaming sur smartphones plébiscité aux États-Unis

Plus de la moitié des utilisateurs de smartphones aux États-Unis consomment des contenus en streaming sur leur appareil.

Selon le NDP Group, ce sont 57% de tous les utilisateurs dans ce pays qui accèdent à des contenus vidéo via une application au moins une fois par mois – 66% dans le cas de dispositifs iOS contre 49% pour les Android. Il apparaît également que le streaming de vidéos est le principal responsable de la consommation de données sur mobile et réseaux fixes, et notamment des applications populaires comme YouTube – 45% des utilisateurs de smartphones l’utilisent au long du mois – et Netflix.

Une consommation qui devrait progresser au cours des prochaines années, indique NDP, en raison d’un taux de pénétration croissant des smartphones et d’une bataille de plus en plus féroce entre les opérateurs mobiles pour fidéliser leurs abonnés. Résultat : l’accès au contenu est en train de devenir un facteur de différenciation clé pour les opérateurs, en plus des plans de données illimités qui permettent aux consommateurs de regarder des vidéos OTT à la maison et en déplacement en toute tranquillité.

Outre les vidéos mobiles, les consommateurs américains se tournent également vers les téléviseurs connectés : en un an, on a assisté à une augmentation de 7 millions du nombre de foyers possédant un téléviseur connecté .