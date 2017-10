Investissement record pour Virgin Galactic

Richard Branson vient de recevoir un sacré coup de pouce ! Le Fonds d'Investissement Saoudien serait disposé à investir autour d'un milliard de dollars dans la compagnie Virgin Galactic et ses « soeurs » The Spaceship Company et Virgin Orbit, avec également une option de futurs investissements de l'ordre de 480 millions de dollars.

Le magnat anglais n'a pas tardé à réagir à cette nouvelle, affirmant que cet investissement permettrait à son groupe d’accélérer le programme spatial sur lequel il planche depuis des années et de développer la prochaine génération de lancements de satellites.

Rappelons que Virgin Galactic s'est lancé dans le tourisme spatial. Les premiers voyages avec des civils devraient avoir lieu dans quelques mois, tout comme la mise en orbite de satellites, confiée à Virgin Orbit .