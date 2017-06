Accord de production entre la RAI et France Télévisions

Les opérateurs publics italien et français, RAI et France Télévisions, viennent de signer un accord de partenariat.

Les deux parties, représentées par la présidente et le directeur général de la RAI, respectivement Monica Maggioni et Mario Orfeo, et le directeur général de France Télévisions, Xavier Couture, ont paraphé cet accord portant sur la production de contenus de qualité et avec une matrice européenne, destinés tant à la diffusion nationale qu’à la distribution internationale.

Cette collaboration, « étroitement liée à la mission de service public », selon les responsables de la RAI, donnera la possibilité de développer des contenus capables de rivaliser avec ceux des nouveaux acteurs du marché, comme Amazon, qui dépensent de grandes sommes dans la production .