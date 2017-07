Canal+ lance une nouvelle chaîne de sport

Canal+ s'apprête à lancer, dès ce mois de juillet, une nouvelle chaîne de sport.

Baptisée A+ SPORT, cette nouvelle chaîne dédiée au sport sera destinée au public d'Afrique francophone, comme sa grande soeur A+, la chaîne premium Africaine du groupe Canal+.

Lancée le 21 juillet 2017, à l'occasion des Jeux de la Francophonie d'Abidjan, qu'elle rediffusera sur son antenne, A+ SPORT bénéficiera de l'expertise éditoriale de Canal+ et proposera du football, cyclisme, basket, tennis, sport mécaniques à ses téléspectateurs Africain. Ils y verront notamment des compétitions de football et de basket africaines et européennes, événements sportifs africains ou encore des rétrospectives des plus grands feuilletons sportifs. A+ SPORT s'attachera à avoir un regard tout particulier aux grands rendez-vous sportifs se déroulant sur le continent africain et à ses talents.

A+ SPORT sera diffusé en exclusivité sur le canal 101, dès la formule EVASION de l'offre LES BOUQUETS CANAL+ et sur le canal 31 de l’offre TNT EASY TV, proposée à Brazzaville et Pointe Noire au Congo et également à Kinshasa et Lubumbashi en RDC.

D'un point de vue commercial, c'est la régie publicitaire Canal+ Advertising qui assurera la commercialisation des espaces publicitaires de A+ SPORT, tel que c'est déjà le cas pour autres chaînes sportives africaines à destination de l'Afrique, Canal+ Sport 1 à 4 .