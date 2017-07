Altice confirme l'achat de Media Capital

L'info annoncée sur telesatellite.com voilà quelques semaines est officiellement confirmée : Altice a acquis la participation de 94,7% que le groupe espagnol PRISA détenait dans le groupe portugais Media Capital.

Cela signifie que, en plus de l'opérateur PT Portugal, les actifs d'Altice sur le marché portugais comprennent également des chaînes de télévision – et notamment le leader généraliste TVI -, des radios, des sites, une maison de production de contenus, entre autres.

Et si Altice évoque ici une étape de sa stratégie de convergence globale, promettant le développement de nouvelles chaînes TV et de formats ou un investissement dans l'expansion numérique, cet investissement a également déjà fait réagir les analystes qui prévoient une concurrence plus intense entre opérateurs sur le marché portugais : en effet, le fait qu'Altice puisse se fournir en contenus grâce à son nouvel actif va forcément faire réagir les autres acteurs qui devront, à leur tour, investir davantage .