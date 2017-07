Altice nomme un nouveau responsable pour Portugal Telecom

Altice vient d'indiquer le nom de Claudia Goya en tant que nouvelle directrice de Portugal Telecom, la branche télécom au Portugal du groupe de Patrick Drahi.

Dans un communiqué, Altice indique que cette dirigeante va intensifier les engagements du groupe, non seulement auprès de Portugal Telecom, mais également du pays, à travers des innovations et des investissements dans les infrastructures et la numérisation, afin d’offrir la meilleure expérience possible au public portugais.

Cette nomination fait suite à la récente acquisition de Media Capital par Altice, qui, dans la foulée, a nommé Paulo Neves en tant que nouveau président du Conseil d'Administration de Portugal Telecom .