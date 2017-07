THEMA étend sa présence en Asie

THEMA, filiale de CANAL+ International, annonce l'extension de ses opérations en Asie du Sud.

THEMA ouvre un bureau en Inde, à Mumbai, lequel est chargé des activités de distribution de chaînes TV dans le sous-continent indien, comprenant l'Inde, le Pakistan, le Sri Lanka, le Bangladesh, le Nepal et les Maldives. Manivel Malone est nommé directeur général de ce nouveau bureau qui ouvrira le 1er janvier 2018.

Déjà présente en Asie, à Singapour, la société THEMA renforce ainsi sa présence avec une division supplémentaire dans la zone SAARC. Alexandre Bac succède à Manivel Malone à la direction générale de THEMA Asia-Pacific.

Manivel Malone et Alexandre Bac rapporteront à Arnaud Verlhac, directeur de la distribution de THEMA.

« L'Asie est un élément clé de la stratégie de distribution de THEMA et l'ajout d'une nouvelle pièce à notre réseau est un avantage majeur que nous sommes fiers d'offrir aux chaînes que nous représentons. Manivel Malone et Alexandre Bac, ensemble avec Arnaud Verlhac, sont des professionnels expérimentés dont l'enthousiasme, l'organisation et l'engagement atteindront certainement les attentes les plus élevées de nos clients » a déclaré Fabrice Faux, PDG de THEMA.

THEMA, société française, distribue plus d'une centaine de chaînes TV à différents opérateurs à travers le monde .