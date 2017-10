Eutelsat rachète Noorsat

Dans un communiqué, Eutelsat annonce avoir conclu avec le groupe bahreïnien Orbit Holding Group l’acquisition de NOORSAT, l'un des principaux prestataires de services par satellite au Moyen-Orient.

Créé en 2004, NOORSAT est le principal distributeur de capacité d'Eutelsat au Moyen-Orient, et compte parmi ses clients des sociétés de renom. NOORSAT fournit des services à plus de 300 chaînes de télévision diffusées quasi-exclusivement depuis les positions orbitales d'Eutelsat situées à 7/8° Ouest et 25,5° Est, qui constituent des pôles audiovisuels de premier plan au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Eutelsat a acquis 100% de NOORSAT pour un montant de 75 millions de dollars .