France Télévisions demande à son tour à Canal+ de payer pour ses services

A son tour, le groupe audiovisuel public France Télévision demande à Canal+ de restreindre l'accès à certaines fonctionnalités de ces chaînes aux abonnés du service OTT MyCanal.

Des fonctionnalités liées aux chaînes et contenus "A LA DEMANDE" de France 2, France 3, France 4, France 5, France Ô et Franceinfo telles que la fonction téléchargement (Download to Go pour regarder hors connexion) des contenus A LA DEMANDE et la fonction REVOIR (Start-Over) n'est plus accessible sur myCANAL et pour les abonnés disposant d’un décodeur CUBE S (G6).

La raison ? France Télévisions aurait demandé à Canal+ à être rémunéré pour l'utilisation de ces services dans l'application myCanal. Ce dernier conteste et préfère ne plus proposer ces services .