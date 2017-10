Les chaînes catalanes en danger après le référendum

Suite au référendum concernant l'indépendance de la Catalogne, le gouvernement espagnol a dissolu l'Assemblée Catalane en attendant de prochaines élections.

Conséquence : la Catalogne est directement sous la tutelle du gouvernement espagnol, et les chaînes TV catalanes sont donc sous le contrôle direct de ce dernier.

Le directeur de TV3, Vicent Sanchis, lui, tente de rassurer ses équipes, même s'il sera probablement limogé si le Sénat valide la demande de Mariano Rajoy à la fin de la semaine, confie t'il à nos confrères de France Inter.

« Comme ils sont obsédés par nous, qu'ils nous voient comme leurs pires ennemis, ils disent qu'on a endoctriné les enfants, qu'on diffuse de fausses informations. Alors oui, il y a des chances qu'on me destitue » a déclaré Vicent Sanchis.

Rappelons enfin que pendant le référendum, TV3 et 3/24 étaient les 2 seules chaines TV d'Espagne a couvrir l’événement, 24 Horas et TVE (chaines du service public espagnol) se contentaient d'éviter le sujet. On peut donc se soucier de la continuité de l'indépendance des rédactions en Espagne et en Catalogne.

TV3 compte environ 2 000 collaborateurs, bien décidés à ne pas se laisser faire face a la tutelle de Madrid .