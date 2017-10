L'offre fibre de CANAL+ se développe en Afrique

CANALBOX, l'offre très haut débit par la fibre du Groupe Canal+, et opérée par Group Vivendi Africa, nouvel opérateur de télécommunication en Afrique, débarque au Gabon, à Libreville.

Group Vivendi Africa (GVA) investit dans son propre réseau et en assure la construction et l'exploitation. Jouant sur la synergie de groupe, GVA profite de l'experience et du réseau commercial de Canal+ déjà présent sur place, pariant que le FFTH révolutionnera l'accès à internet en Afrique.

Une connectivité très haut débit nécessaire à Canal+ qui se tourne progressivement vers l'OTT avec myCanal, entre autre .