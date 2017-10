Koreasat-5A lancé avec succès par SpaceX

Succès du lancement du satellite de télécommunications Koreasat-5A depuis Cap Canaveral à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX.

Et une fois de plus, SpaceX a réalise une nouvelle prouesse en ramenant sur une plateforme maritime, une fois la mission accomplie, le premier étage de son lanceur.

D’une masse au lancement d’environ 3,7 tonnes, Koreasat-5A est équipé de 36 répéteurs en bande Ku et se destine à fournir des services d’accès internet et multimédia, de télédiffusion et de communications fixes. Depuis sa position orbitale de 113° Est, le satellite aura la Corée, l’Indochine, le Japon, les Philippines ainsi que le Moyen-Orient dans sa zone de couverture.

En tant que maître d’œuvre, Thales Alenia Space a été en charge de la conception, de la réalisation, des tests et de la livraison au sol de Koreasat-5A. La société est également responsable de la campagne de lancement, de la mise à poste du satellite (LEOP) et des tests en orbite (IOT) .