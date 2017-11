Croissance trimestrielle timide pour Altice

Les revenus du groupe Altice ont connu une croissance de 0,3% au 3e trimestre de cette année, totalisant 5,7 milliards d'euros au niveau global.

Mais les résultats enregistrés au cours de ces trois mois ne sont pas uniformes : ainsi, si en France et au Portugal, ils ont connu une baisse (-1,3% et -3,1%, respectivement, pour atteindre 2,7 milliards d’euros et 566 millions d’euros), aux États-Unis, le baromètre est au beau fixe, avec 1,9 milliards d’euros de revenus, soit +3,2%.

Côté technologie, le groupe se félicite des 10 millions de foyers couverts par la fibre en France, annonçant la couverture complète du territoire en 2025 .