TV payante : Prévision de légère croissance en Amérique latine

Prévision de légère croissance pour le marché de la télévision payante en Amérique latine au cours de l'année 2017.

Selon Dataxis Research, les abonnés dans cette région devraient atteindre les 73,7 millions à la fin de cette année, soit +3,4% sur un an et une pénétration de 41% des foyers, alors que les prévisions à moyen terme tablent sur 88,7 millions de clients en 2022.

Curiosité dans cette région du globe : le Brésil, habituellement leader de ce segment, a accusé le coup de la crise et a été dépassé par le Mexique en termes de volume d’abonnés ; une tendance qui devrait se maintenir en 2022, selon Dataxis, qui prédit une 2e et 3e places, respectivement, au Brésil et à l’Argentine .