TV payante : dans quels pays sont les offres les moins chères ?

Le cabinet Strategy Analytics s'est livré à une nouvelle étude sur les prix des services de télévision payante dans 31 pays de l'OCDE pour le mois de mai dernier.

En analysant presque 1900 offres payantes de 115 fournisseurs installés dans ces pays, Strategy Analytics a conclu que les 10 pays pratiquant les prix les plus bas pour leurs bouquets de base – en excluant des capacités techniques comme la HD ou l'enregistrement – étaient : la Pologne, la Suède, la Finlande, l’Estonie, la Hongrie, le Danemark, l’Autriche, l’Australie, la République slovaque et la Slovénie.

Là où l’étude devient intéressante c’est quand on annonce ces prix : ainsi, le coût mensuel moyen du bouquet de base dans les 31 pays étudiés se monte à 21,73 dollars, soit une légère diminution face aux 22,02 dollars analysés en novembre 2016 que le cabinet explique par les campagnes basées sur des promotions ou des nouveaux bouquets comprenant moins de produits et donc commercialisées à un prix plus intéressant.

Pour la petite histoire, de tous les pays analysés, c’est en Pologne que l’offre de base est la plus économique : 4,32 euros par mois .