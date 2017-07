La TV par satellite largement majoritaire en Afrique et au Moyen-Orient

Si une grande partie de l'Afrique et du Moyen-Orient suivent des programmes de télévision en clair par satellite, 14% des africains sont désormais abonnés à une offre TV payante.

Ce sont en tout cas les dernières estimations d'IDATE Digiworld TV pour l'année 2016, qui semblent toutefois bien en dessous de la réalité, si l'on en croit d'autres études réalisées notamment par Mediamétrie ou Kantar TNS.

Pour plus de 75% des foyers Africains, la réception de la TV passe par le satellite. Alors que la télévision ne cesse de se développer sur le continent Africain, ses modes de réceptions évoluent également. Selon IDATE, la 3G et la 4G seront les principaux support de la TV d'ici 2021. Ce sera d'ailleurs le support de prédilection de l'OTT, dont le développement progresse également en Afrique. La fibre et la TNT vont également continuer de se développer, à un rythme moins important.

A noter que la principale source de revenus de la télévision en Afrique subsaharienne et au Moyen-Orient provient de la publicité. Une constatation somme toute logique au regard des modes de réception majoritairement en clair, dont le financement provient en partie des ventes publicitaires .