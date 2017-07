Nouveau câble sous-marin entre Mayotte et la Grande Comore

Orange vient de signer un accord de construction et de maintenance pour un nouveau câble très haut débit, Fly-Lion3 - pour Lower Indian Ocean Network.

Le consortium responsable de cet investissement, composé – outre Orange – de la Société Réunionaise de Radiotéléphone et Comores Câbles, prévoit pour 2018 la mise en service de ce nouveau câble optique long d'environ 400 km.

Ce nouveau câble est une extension des câbles existants LION et LION2. Ces deux câbles, mis en service respectivement en novembre 2009 et avril 2012, relient les îles de l'Océan Indien - l'Île Maurice, Madagascar, la Réunion et Mayotte - ainsi que le Kenya avec un point d'atterrissage à Mombasa. Dès sa mise en service, Fly-Lion 3 offrira une deuxième connexion au réseau international pour Mayotte ainsi qu'une liaison directe à Grande Comore. Fly-Lion3 sera également connecté au câble EASSy, qui longe toute la côte Est d'Afrique, pour apporter une sécurisation renforcée des communications et des accès Internet haut-débit dans la région .