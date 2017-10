La SVOD va doubler son nombre d'abonnés d'ici 2022

Nouvelle enquête sur les services de VOD par abonnement au niveau mondial. Ils devraient, selon Digital TV Research, atteindre les 546 millions de foyers à l’horizon 2022, soit le double des 263 millions recensés fin 2016.

Et, ce n’est pas vraiment une surprise, en 2017 les abonnements dans la région Asie-Pacifique vont dépasser ceux enregistrés en Amérique du Nord, comptant pour 43% du total mondial dans 5 ans, contre 31% pour les États-Unis et le Canada.

La plateforme Netflix est également citée dans cette étude, révélant des prévisions contradictoires : si son importance sur le segment de la VOD par abonnement va diminuer (passant de 45% à 40% des revenus totaux et d’un tiers à un quart des abonnés au niveau global), le groupe américain devra connaître une grosse augmentation d’abonnés – plus 28 millions entre 2017 et 2022 –, ainsi qu’une augmentation de 55% de ses revenus .