Lancement réussi par SpaceX du satellite EchoStar 105 / SES-11

Succès pour le lancement du satellite EchoStar 105 / SES-11 sur une fusée Falcon 9 de l'opérateur SpaceX depuis le centre spatial Kennedy, en Floride.

Construit par Airbus, le satellite à double mission EchoStar 105 / SES-11 fournit à SES une charge utile en bande C de 24 transpondeurs de 36 MHz, détenus et exploités par SES, et commercialisés sous le nom SES-11. Il fournit à EchoStar 24 transpondeurs en bande Ku de 36 MHz, commercialisés sous le nom EchoStar 105. Le satellite de communication haute puissance remplace la capacité de bande C pour AMC-18, et la capacité de bande Ku pour AMC-15, sur la position orbitale 105 degrés Ouest.

SES-11 est conçu pour accélérer le développement de la position vidéo US Prime et la distribution de chaînes haute définition (HD) et ultra haute définition (UHD). Il fournit une couverture exhaustive de l'Amérique du Nord, y compris Hawaï, le Mexique et les Caraïbes. La capacité de bande C du satellite est optimisée pour la diffusion de la télévision numérique, et rejoindra SES-1 et SES-3 au centre de l'arc orbital nord-américain de SES, qui couvre plus de 100 millions de foyers et jouit d'un taux de pénétration de 100 % aux États-Unis.

SES-11 sera utilisé pour l'expansion de la plateforme UHD de SES en Amérique du Nord, qui héberge le plus grand bouquet UHD au monde avec 10 chaînes Ultra HD et couvre une audience de plus de 10 millions d'abonnés.

SES-11 donnera également les moyens aux entreprises et gouvernements de saisir de nouvelles opportunités et de développer leur présence dans toute la région .