Plus de 109 millions d'abonnés pour Netflix

Netflix continue à séduire de plus en plus de public révélant, au troisième trimestre de l'année, une croissance record de 5,3 millions d'abonnés à l'échelle globale, ce qui constitue une progression de 49% en un an.

Un résultat, au-delà des prévisions tant pour le marché américain qu’à l’international, qui permet à la plateforme de dépasser les 109 millions d'abonnés.

Une augmentation expliquée par les responsables par le grand appétit du public pour les séries et les films originaux, ainsi que par l'adoption de plus en plus répandue, à l'échelle mondiale, de ce nouveau type de consommation.

La tendance devrait se maintenir puisque, pour le 4e trimestre, le groupe table sur l'addition de 6,3 millions de clients : 1,25 million aux États-Unis et 5,05 millions au niveau international .